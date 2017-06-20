Генсек ООН надеется на деэскалацию конфликта в Сирии

ООН, 20 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен последним инцидентом в Сирии, когда силы коалиции во главе с США сбили сирийский истребитель и последовавшую за этим реакцию РФ, при этом он выразил надежду на деэскалацию ситуации.

Отвечая на вопрос о последнем инциденте, генсек ООН отметил, что "были заявления, которые дали понять, что будет деэскалация ситуации и надеюсь, что будет деэскалация". "Такие инциденты могут быть крайне опасны в конфликтной ситуации", — заявил он.

"Я обеспокоен и надеюсь, что это не приведет к эскалации конфликта, который и так развивается крайне драматично", — сказал Гутерреш журналистам.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ в минувшее воскресенье сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

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