Коалиция заявила об уничтожении "верховного муфтия" ИГ*

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в Сирии. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в Сирии. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция во главе с США объявила во вторник об уничтожении так называемого "верховного муфтия" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Турки Аль-Бен-али.

"Силы коалиции уничтожили самопровозглашенного "верховного муфтия" ИГ Турки Аль-Бен-али в результате бомбардировки 31 мая в сирийском Маядине", — говорится в сообщении.

Там указывается, что Аль-Бен-али "играл главную роль в наборе иностранных боевиков и провоцировании терактов по всему миру". Как отмечается, "в качестве главного клирика ИГ с 2014 года он осуществлял пропаганду с целью побуждения к совершению убийств и других зверств, пытался узаконить создание "халифата" и был близким доверенным лицом (главаря ИГ) аль-Багдади".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>