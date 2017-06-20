Коалиция во главе с США сузила географию авиаударов в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. После прекращения РФ взаимодействия с США по меморандуму о полетах в Сирии коалиция наносила удары лишь в районе Ракки, тогда как днем ранее география авиаударов была шире, свидетельствует ежедневная сводка ударов коалиции.

По ее данным, 18 июня было нанесено 15 авиаударов близ городов Абу-Камаль (на востоке Сирии, на границе с Ираком), Дейр-эз-Зор (северо-восток страны) и Ракка (север). В то же время 19 июня, после того, как Россия объявила о приостановке взаимодействия с США, было нанесено 13 ударов, все в районе Ракки.

Накануне коалиция сообщила, что проведет "передислокацию" своих самолетов в Сирии в ответ на меры России. Представитель коалиции отказался сообщить РИА Новости, в чем заключается передислокация и какие районы она затронет.

РИА Новости не располагает комментарием коалиции, связано ли сужение географии ударов с последними событиями. Ранее коалиция заявляла, что продолжит удары "по всей Сирии".

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ) сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

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