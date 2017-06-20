Вслед за Австралией: эксперт оценил шансы на отказ коалиции от ударов в САР

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Приостановка авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, о которой заявили в минобороны Австралии, может стать примером для многих стран, которые не являются членами НАТО, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее Министерство обороны Австралии заявило о приостановке авиаударов по позициям террористической группировки ИГИЛ* в Сирии после инцидента с сирийским Су-22 в воскресенье.

"Там (в Сирии) не все наносят авиаудары, не все представители проамериканской коалиции участвуют со своими ВВС. Поэтому страны НАТО будут участвовать, потому что американцы командуют. А не члены НАТО, скорее всего, наносить удары не будут… Сейчас будет, конечно, нажим на австралийское правительство, но, надеюсь, они выстоят, выдержат, и это будет хорошим примером для других стран не членов НАТО", — сказал РИА Новости Ивашов.

Он отметил при этом ориентированность австралийцев на соблюдение международных соглашений.

"В Австралии больше демократии и осознания необходимости соблюдения международных правил и норм, устава ООН, чем на Западе… Они, видимо, вступили с благородными целями борьбы с международным терроризмом, но когда увидели, что воюют с суверенным государством, они приостановили свои действия", — добавил эксперт.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, которая действует в Сирии без разрешения Дамаска, сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка, после того как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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