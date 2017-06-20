Ракетный удар в Сирии стал ответом на теракт в Тегеране, заявил посол Ирана

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ракетный удар Ирана по позициям запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии стал ответом на недавний теракт в Тегеране, заявил посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Ракетный обстрел Корпуса стражей исламской революции по террористам стал ответом на теракты в Тегеране", — сказал Санаи в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", посвященного Международному дню Аль-Кудса (арабское название Иерусалима).

По его словам, в ракетном ударе есть два послания миру: "показать силу и обороноспособность Ирана защищать свои границы и использовать для этого все свои силы".

Седьмого июня группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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