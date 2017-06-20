Австралия приостанавливает нанесение авиаударов по позициям ИГ* в Сирии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министерство обороны Австралии заявило о приостановке авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии после инцидента с сирийским самолетом в воскресенье, сообщает агентство Рейтер.

"В качестве мер предосторожности операция вооруженных сил Австралии по нанесению авиаударов в Сирии временно приостановлена", — цитирует агентство заявление ведомства.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, которая действует в Сирии без разрешения Дамаска, сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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