Белый дом не считает, что США находятся на грани войны с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты действительно "сохраняют право на самооборону в Сирии", но это не означает, что они находятся на грани военного конфликта с Россией, следует из комментария представителя Белого дом Шона Спайсера на брифинге Белого дома в понедельник.

Спайсер заявил, что "США сохраняют право на самооборону в Сирии" после инцидента с сирийским самолетом. На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли представитель Белого дома ввиду, "что мы (США) находимся на грани войны с Россией?", Спайсер ответил: "Нет, я этого не говорил".

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"* (запрещено в РФ) сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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