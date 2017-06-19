Cирийская армия отбила у ИГ* город Расаф и 20 деревень в провинции Ракка

ДАМАСК, 19 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии и союзные им силы освободили город Расаф и 20 населенных пунктов на юге провинции Ракка и ликвидировали ряд главарей ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) из числа иностранцев, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Наши вооруженные силы и союзники вернули контроль над городом Расаф на юге (провинции) Ракка и освободили 20 деревень", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в ходе боев были ликвидированы главари террористической группировки — выходцы из Чечни, Туниса, Ливии, Саудовской Аравии и Ирака.

"Ликвидировано более сотни боевиков ИГ*, 11 танков, шесть единиц другой бронетехники, десять артиллерийских орудий и более 200 различных автомобилей террористов", — отметил собеседник агентства.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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