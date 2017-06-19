МИД РФ подтвердил, что встреча по Сирии в Астане запланирована на 4-5 июля

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Очередная встреча по Сирии в Астане запланирована на 4-5 июля, уточнили в МИД РФ.

"По уточненной информации, встреча по Сирии в Астане на сегодняшний момент запланирована на 4-5 июля", — пояснили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в понедельник МИД Казахстана сообщил, что встреча по Сирии пройдет в Астане 4-5 июля. Ее участники планируют обсудить документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в САР для их последующего утверждения, а также вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа и восстановления инфраструктуры.

Офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры также подтвердил в понедельник, что седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве планируется возобновить 10 июля, после встреч по Сирии в Астане 4-5 июля.

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