Коалиция не сообщила детали "передислокации" самолетов в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Коалиция США отказалась в понедельник говорить о деталях "передислокации" самолетов в Сирии, объявленной после того, как Минобороны РФ заявило о том, что будет сопровождать российскими средствами ПВО самолеты и беспилотники в районе боевых задач ВКС РФ в Сирии.

"По оперативным причинам мы не конкретизируем информацию о воздушном пространстве, в котором будут работать самолеты коалиции", — сказал РИА Новости представитель коалиции в ответ на вопрос, что означает передислокация и затронет ли она конкретно пространство к западу от Евфрата.

Возглавляемая США коалиция после ряда инцидентов приняла решение о передислокации своих самолетов в Сирии, сообщил РИА Новости представитель коалиции.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ) сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

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