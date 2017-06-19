В ООН заявили о риске эскалации конфликта в Сирии в связи со сбитым Су-22

ООН, 19 июн — РИА Новости. В ООН не располагают детальной информацией по сбитому коалицией США сирийскому Су-22, однако заявили о риске эскалации конфликта в связи с этим инцидентом.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в организации осведомлены, что сирийский самолет был сбит, а также о ракетном ударе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по базам террористов в Сирии.

"Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения или обстоятельства произошедшего. Говоря шире, это вызывает у нас глубокую обеспокоенность о риске возможных просчетов и эскалации в сирийском конфликте. Мы считаем, этот риск повышается, когда борьба с ИГИЛ* и другими террористическими группами не соответствует цели всеобъемлющего политического решения сирийского конфликта", — сказал Дюжаррик журналистам.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций поддерживаемых Соединенными Штатами Сирийских демократических сил (SDF). Дамаск заявил, что сбитый Су-22 участвовал в операции против ИГ*, и обвинил коалицию в координации ударов с боевиками.

Действия США и их союзников раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Соединенные Штаты должны уважать суверенитет страны и координировать операции с Дамаском. Минобороны назвало такие действия коалиции "фактически военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике".

Иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии. КСИР выпустили баллистические ракеты средней дальности по базам на востоке страны "в ответ на атаки по Тегерану".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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