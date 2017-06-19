Дамаск потребовал от Совбеза ООН осудить действия коалиции, сбившей Су-22

ДАМАСК, 19 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от Совбеза ООН осудить действия международной коалиции во главе с США, в результате которых был сбит самолет ВВС САР в провинции Ракка.

"Агрессия США не оставляет сомнений в координации Америки с террористами, в попытке препятствовать сирийской армии и ее союзникам в борьбе с терроризмом на легитимных основаниях на своей территории", — говорится в направленных в СБ ООН и генеральному секретарю ООН письмах, опубликованных сирийским национальным агентством САНА.

Согласно опубликованным агентством выдержкам из писем, МИД Сирии также потребовал от СБ ООН "прекратить молчать и осудить трусливые военные действия нелегитимной коалиции".

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций поддерживаемых США "Сирийских демократических сил" (SDF), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

В Минобороны РФ сообщили, что в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами ПВО в качестве воздушных целей.

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