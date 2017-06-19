В офисе де Мистуры назвали даты проведения новой встречи в Астане по Сирии

ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости. Офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры подтверждает, что седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве планируется возобновить 10 июля, после встреч по Сирии в Астане 4-5 июля.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый раунд переговоров по Сирии в Астане состоится 10 июля.

"Постоянное представительство РФ (при женевском отделении ООН) проинформировало нас, что даты Астаны не изменились и остаются 4-5 июля, тогда как Женева-7 пройдет с 10 июля", — заявили в офисе де Мистуры в понедельник.

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