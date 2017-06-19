Сирийские военные спасли сбитого над Раккой летчика, сообщил источник

ДАМАСК, 19 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы правительственных сил спасли летчика сбитого самолета ВВС Сирии полковника Али Фахеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

В воскресенье вечером истребитель сирийских ВВС был сбит самолетом возглавляемой США коалиции. В командовании союзников объяснили свои действия тем, что Су-22 якобы сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.

"Бойцы генерала Сухейла Аль-Хасана обнаружили и спасли летчика сбитого самолета. Сейчас полковник Фахед находится в больнице и его жизни ничто не угрожает", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, сбитого сирийского летчика нашли примерно в 30 км южнее Ракки. Спасательная операция осложнялась тем, что место приземления пилота было в непосредственной близости от позиций боевиков ИГ*, которые также искали пилота.

Командование сирийской армии заявило, что сбитый Су-22 участвовал в операции против ИГ*, и обвинило коалицию в координации ударов с боевиками.

Действия США и их союзников раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Соединенные Штаты должны уважать суверенитет страны и координировать операции с Дамаском.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>