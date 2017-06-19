Сирийские военные спасли сбитого над Раккой летчика, сообщил источник

ДАМАСК, 19 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы правительственных сил спасли летчика сбитого самолета ВВС Сирии полковника Али Фахеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.
"Бойцы генерала Сухейла Аль-Хасана обнаружили и спасли летчика сбитого самолета. Сейчас полковник Фахед находится в больнице и его жизни ничто не угрожает", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, сбитого сирийского летчика нашли примерно в 30 км южнее Ракки. Спасательная операция осложнялась тем, что место приземления пилота было в непосредственной близости от позиций боевиков ИГ*, которые также искали пилота.
Действия США и их союзников раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Соединенные Штаты должны уважать суверенитет страны и координировать операции с Дамаском.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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