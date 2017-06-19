Асад вправе ответить на уничтожение Су-22, считает российский сенатор

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что президент Сирии Башар Асад имеет полное право на ответный удар после уничтожения коалицией самолета сирийских ВВС.

"Сбитый сирийский самолёт показывает, с кем реально воюет американская коалиция в Сирии. У Асада появляется полное право на ответный удар! Нельзя допустить эскалации конфликта в Сирии. Или Трамп решился на обострение конфликта, чтобы повысить свой авторитет внутри США?" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"* сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF, сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>