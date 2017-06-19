Красов рассказал, зачем российские ПВО будут сопровождать ВВС США в Сирии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сбитый самолет сирийских ВВС является очередным актом агрессии со стороны коалиции, возглавляемой США; последовавшее решение Минобороны России о сопровождении российскими средствами ПВО любых воздушных объектов в районах выполнения боевых задач авиацией РФ является вынужденной мерой, необходимой для предотвращения новых недружественных шагов со стороны Штатов, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Мы, как то государство, которое последовательно берет нам себя миссию, – именно мы ответственны за те действия, которые происходят в САР – мы не хотим, чтобы подобные случаи повторялись вновь. Поэтому мы вынуждены предпринять такие действия, чтобы не было других фактов военной агрессии в отношении той силы, которая реально борется с международным терроризмом. Это защита, которую мы обязаны предпринять", — сказал Красов РИА Новости, комментируя решение о сопровождении российскими средствами ПВО любых воздушных объектов.
Депутат также считает, что решение Минобороны РФ о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией, не навредит нашей стране, поскольку военная группировка РФ в Сирии является самодостаточной.
"Действия не жесткие. В любом деле, в том числе таком, как борьба с террористами, должен быть порядок. Россия совместно с САР ведёт очень серьёзную именно практическую борьбу с международным терроризмом. Нам непонятно, почему коалиция, возглавляемая США, в очередной раз провела акт военной агрессии в отношении Сирийской Арабской республики, которая ведёт кровопролитную борьбу с международными террористами, окопавшимися на этой многострадальной земле", — отметил Красов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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