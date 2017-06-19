Красов рассказал, зачем российские ПВО будут сопровождать ВВС США в Сирии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сбитый самолет сирийских ВВС является очередным актом агрессии со стороны коалиции, возглавляемой США; последовавшее решение Минобороны России о сопровождении российскими средствами ПВО любых воздушных объектов в районах выполнения боевых задач авиацией РФ является вынужденной мерой, необходимой для предотвращения новых недружественных шагов со стороны Штатов, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ * сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF, сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ. Минобороны России в ответ заявило, что прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей.

"Мы, как то государство, которое последовательно берет нам себя миссию, – именно мы ответственны за те действия, которые происходят в САР – мы не хотим, чтобы подобные случаи повторялись вновь. Поэтому мы вынуждены предпринять такие действия, чтобы не было других фактов военной агрессии в отношении той силы, которая реально борется с международным терроризмом. Это защита, которую мы обязаны предпринять", — сказал Красов РИА Новости, комментируя решение о сопровождении российскими средствами ПВО любых воздушных объектов.

При этом он убежден, что это решение не будет способствовать развязыванию войны или нарастанию градуса напряженности в САР.

Депутат также считает, что решение Минобороны РФ о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией, не навредит нашей стране, поскольку военная группировка РФ в Сирии является самодостаточной.

"Действия не жесткие. В любом деле, в том числе таком, как борьба с террористами, должен быть порядок. Россия совместно с САР ведёт очень серьёзную именно практическую борьбу с международным терроризмом. Нам непонятно, почему коалиция, возглавляемая США, в очередной раз провела акт военной агрессии в отношении Сирийской Арабской республики, которая ведёт кровопролитную борьбу с международными террористами, окопавшимися на этой многострадальной земле", — отметил Красов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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