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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт оценил возможности Дамаска ответить на инцидент с Су-22

Сюжет:
Атака коалиции США на сирийский Су-22 (22)
16:3819.06.2017
(обновлено: 16:39 19.06.2017)
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© Фото : SANAДамаск на рассвете. Архивное фотоДамаск на рассвете. Архивное фото
© Фото : SANA

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Законное правительство Сирии, с правовой точки зрения, имеет очень ограниченные возможности для каких-либо ответных мер в связи с ударом ВВС коалиции во главе с США по сирийскому самолету в провинции Ракка, однако некоторые возможные пути у Дамаска все же есть, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Самолет сирийских ВВС на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF, сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

"С точки зрения чистых норм международного права… вмешательство или, так сказать, уничтожение сирийского самолета со стороны сил коалиции, который, по их утверждениям, находился в одном районе, по утверждениям сирийской стороны, — в другом районе, — это, конечно же, откровенно говоря, акт войны, его можно назвать, акт агрессии. То есть акт неправомерного применения силы против законных вооруженных формирований, которыми являются правительственные войска", — сказал Капустин РИА Новости.

По словам эксперта, "у Сирии, к сожалению, очень ограниченные возможности для каких-либо ответных мер". Он отметил, что первая возможная мера — это ответный удар по коалиции.

Самолет Су-22 сирийских ВВС. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Если они (коалиция во главе с США) признали (удар) и не считают себя ответственными за это, а считают правомерным сбивать самолет сирийской армии над сирийской территорией, — это, конечно, сирийцы должны ударить по вот этим силам коалиции. Это будет нормальная, вполне законная мера, которая оправдана с точки зрения международного права, права на самооборону. Если на вас напали, вы имеете право, если речь идет о государстве,… на ответный удар", — подчеркнул Капустин.

Однако, по его словам, "с политической точки зрения, это нецелесообразный будет шаг, потому что воевать при превосходящих силах противника — это значит становиться жертвой вот этой провокации, как ее видимо, можно расценивать".

"Поэтому, скорее всего, здесь должны быть какие-то дипломатические меры. Дипломатические меры здесь тоже ограничены, потому что эти правительства, которые воюют там с коалицией, они, в основном, режим Башара Асада не признали. И поэтому здесь возможно использование возможностей СБ ООН, правозащитных организаций и так далее, то есть средств, которые можно использовать в этой связи" — сказал Капустин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

 

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Война в Сирии
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