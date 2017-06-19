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Война в Сирии
Война в Сирии

Угроза в небе: Минобороны приостановило взаимодействие с США в Сирии

16:2319.06.2017
(обновлено: 16:25 19.06.2017)
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© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСамолет Су-30 ВКС России в Сирии. Архивное фотоСамолет Су-30 ВКС России в Сирии. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны России прокомментировало атаку коалиции во главе с США на сирийский истребитель Су-22. В военном ведомстве случившееся назвали "военной агрессией" и пообещали сопровождать силами ПВО любые самолеты и беспилотники в Сирии. Кроме того, Москва приостановила действие меморандума с США о предотвращении инцидентов.

Что произошло

Самолет Су-22 сирийских ВВС
© РИА Новости / Илья Питалев
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В воскресенье международная коалиция сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на районы, которые контролируют оппозиционные отряды.

В штабе коалиции подчеркнули, что сразу после инцидента связались с российскими военными и объяснили случившееся.

В сирийском Минобороны отметили, что сбитый самолет бомбил позиции террористов.

"Наш самолет сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ*", — говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ведомство также обвинило коалицию в координации своих действий с боевиками.

"Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи", — подчеркнули в Минобороны.

"Военная агрессия"

В российском военном ведомстве подчеркнули, что атаку на сирийский истребитель фактически можно назвать военной агрессией.

"Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных Вооруженных сил государства — члена ООН являются грубейшим нарушением международного права", — отметили в ведомстве.

Военные также опровергли сообщения о том, что командование коалиции во время операции в Ракке не использовало каналы связи с Россией для предотвращения инцидентов в воздухе. При этом в Минобороны отметили, что этот момент в воздушном пространстве Сирии находились самолеты ВКС.

Разрушенный дом в сирийском городе Арак. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кроме того, в ведомстве потребовали, чтобы американское командование провело расследование инцидента со сбитым самолетом сирийский ВВС.

Силы коалиции возьмут в прицел

В Минобороны подчеркнули, что намерены обеспечить безопасность самолетов ВКС в Сирии.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", — говорится в сообщении ведомства.

Самолет сирийских военно-воздушных сил. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военные также сообщили, что с 19 июня Москва прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Аналогичные меры были приняты после ракетного удара США по сирийскому аэродрому "Шайрат" 7 апреля. Действие документа возобновили только через несколько недель, после визита американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву.

Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии был подписан в октябре 2015 года. Документ предусматривает обмен информацией между российскими и американскими военными.

Угрозы прямого столкновения нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции глав МИД стран БРИКС. 19 июня 2017
© AP Photo / Wang Zhao/Pool Photo
МИД призвал США уважать сирийский суверенитет
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, Россия не намерена сбивать все воздушные цели в Сирии без исключения.

"Решение будет приниматься в каждом случае индивидуально, автоматически цели атаковаться не будут. Но в случае агрессивных действий со стороны США эти действия будут жестко пресекаться со стороны российских ВКС", — заявил сенатор.

Глава комитета Виктор Озеров, в свою очередь, отметил, что угрозы прямого противостояния между российскими и американскими ВВС в Сирии нет.

"Есть все основания полагать, что если у кого-то раньше и были сомнения в том, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов своей авиации в Сирии, то с заявлением Минобороны эти сомнения отпадут. Поэтому я уверен, что, таким образом, ни США, ни кто-либо другой по отношению к нашей авиации не будет предпринимать действий, несущих ей угрозу", — сказал Озеров.

По его словам, в заявлении Минобороны речь идет лишь о сопровождении целей, а не об их уничтожении.

Военные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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"Угроза для этих самолетов может появиться только в случае, если они будут предпринимать действия, несущие в свою очередь угрозу для российских ВКС", — добавил сенатор.

Озеров также согласился с тем, что действия США в Сирии несут угрозу для российских самолетов.

"Такие действия США — это беспредел и уголовщина, такое поведение может поставить под угрозу не только и наши самолеты, но и, что гораздо важнее, жизнь наших военнослужащих", — подчеркнул он.

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