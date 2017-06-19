Озеров об уничтожении коалицией сирийского Су-22: беспредел и уголовщина

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уничтожение сирийского Су-22 коалицией США является "беспределом и уголовщиной", такое поведение США может поставить под угрозу и российские самолеты и военнослужащих, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций поддерживаемых США Демократических сил Сирии (SDF), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*. В Минобороны также сообщили, что в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей.

"Такие действия США — это беспредел и уголовщина, такое поведение может поставить под угрозу не только и наши самолеты, но и, что гораздо важнее, жизнь наших военнослужащих", — заявил Озеров.

По его словам, заявление Минобороны однозначно говорит, что Россия не допустит такого сценария.

"Мы будем принимать все меры для того, чтобы сопровождение наших самолетов при выполнении ими боевых и иных задач было обеспечено всеми средствами ПВО и авиации, как с земли, так и с воздуха, в том числе, С-300 и С-400", — сказал Озеров.

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* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.