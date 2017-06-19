В Совфеде считают, что угрозы противостояния авиации России и США нет

РИА НОВОСТИ. УГРОЗЫ ПРЯМОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ МЕЖДУ АВИАЦИЕЙ РФ И США В СИРИИ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ МЕМОРАНДУМА О ПОЛЕТАХ НЕТ — ГЛАВА КОМИТЕТА СФ ПО ОБОРОНЕ