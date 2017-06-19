В России заявили, что не будут сбивать все объекты в районах действия ВКС

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия не будет автоматически уничтожать любые воздушные объекты в районах действия своих ВКС в Сирии, решения будут приниматься в каждом случае индивидуально, однако в случае агрессивных действий этих объектов "они будут жёстко пресекаться", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС РФ в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей, говорится в заявлении Минобороны РФ в понедельник. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

"Решение будет приниматься в каждом случае индивидуально, автоматически цели атаковаться не будут. Но в случае агрессивных действий со стороны США эти действия будут жёстко пресекаться со стороны российских ВКС", — заявил Клинцевич.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ) сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.