Россия приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
"Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с.г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
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