Россия приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF, сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

"Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с.г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>