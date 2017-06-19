Минобороны назвало атаку США на сирийский Су-22 военной агрессией

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Атаку американским самолетом сирийского Су-22 фактически можно назвать военной агрессией, заявили в Минобороны.

"Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных вооруженных сил государства-члена ООН являются грубейшим нарушением международного права", — отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что уничтожение сирийского самолета в воздушном пространстве этой страны — циничное нарушение ее суверенитета. При этом во время операции в Ракке командование сил коалиции не использовало канал связи с Россией для предотвращения инцидентов в воздухе.

Также Москва прекратила сотрудничество с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. В Минобороны потребовали от Вашингтона провести тщательное расследование инцидента и предоставить его результаты.

Накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.

В Дамаске заявили, что истребитель участвовал в операции против группировки "Исламское государство"*, и обвинили коалицию в координации ударов с боевиками.

Действия коалиции в Сирии раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, США должны уважать суверенитет страны и координировать операции с Дамаском, как это делают Россия, Иран и Турция.

*Террористическая организация, запрещена в России

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