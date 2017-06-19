Минобороны назвало атаку США на сирийский Су-22 военной агрессией

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Атаку американским самолетом сирийского Су-22 фактически можно назвать военной агрессией, заявили в Минобороны.
"Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных вооруженных сил государства-члена ООН являются грубейшим нарушением международного права", — отметили в ведомстве.
Также Москва прекратила сотрудничество с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. В Минобороны потребовали от Вашингтона провести тщательное расследование инцидента и предоставить его результаты.
Накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.
Действия коалиции в Сирии раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, США должны уважать суверенитет страны и координировать операции с Дамаском, как это делают Россия, Иран и Турция.
*Террористическая организация, запрещена в России
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