Сирийские демократические силы обвинили Дамаск в атаках на свои позиции

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) обвинили Дамаск в атаках на освобожденные ими от террористов "Исламского государства"* позиции и пригрозили предпринять ответные действия, если атаки продолжатся.

Возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ* ранее подтвердила, что сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

"С 17 июня 2017 года силы режима прибегли к проведению широкомасштабных атак с использованием авиации, артиллерии и танков в районах, которые наши бойцы освободили в ходе боев за город Табка и плотину на Евфрате три месяца назад", — говорится в заявлении официального представителя SDF Таляла Село в Facebook.

По словам представителя, атаки нацелены на "прерывание операции в Ракке", и SDF вынуждено будет ответить сирийским военным, если атаки продолжатся.

"Мы подтверждаем, что продолжение атак на наши позиции в провинции Ракка вынудит нас к аналогичному ответу и применению нашего законного права на защиту своих сил", — отметил представитель SDF.

Альянс "Сирийских демократических сил" был создан 2015 году преимущественно из курдских отрядов самообороны и арабских формирований. Совместно с коалицией во главе с США альянс ведет действия против ИГ* в провинции Ракка, которые Дамаск считает незаконными.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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