Военный эксперт прокомментировал уничтожение сирийского Су-22 коалицией

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия может жестче разговаривать с США после уничтожения силами возглавляемой ими коалиции самолета Су-22 ВВС Сирии в районе Ракки, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Министерство обороны Сирийской Арабской Республики сообщило в воскресенье, что коалиция во главе с США сбила самолет Военно-воздушных сил САР Су-22 в районе Ракки, когда он выполнял задачу против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По данным минобороны Сирии, пилот до сих пор не найден. В сирийском военном ведомстве также заявили, что уничтожение силами коалиции самолета ВВС САР, подтверждает, что американцы координируют свои действия с ИГ.

Штаб возглавляемой США международной коалиции подтвердил, что американский истребитель сбил сирийский самолет к югу от города Табки. По данным штаба, в воскресенье в 18.43 по местному времени Су-22 ВВС САР сбросил бомбы около позиций SDF, и "в соответствии и правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet". В штабе также сообщили, что "сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки".

Комментарием Минобороны России РИА Новости не располагает.

"Надо, наверное, и нам (России — ред.) пожестче разговаривать с американцами. И эти договоренности о координации военных действий каким-то образом обращать в конкретные дела. А на протесты дипломатические они просто не реагируют — ведут себя нагло, никаких обязательств на себя не возлагают и действуют только в собственных интересах", — сказал РИА Новости Ивашов в понедельник.

Он разделяет позицию министерства обороны САР, изложенную в заявлении о сбитом самолете. "Действительно, американцы стояли у истоков создания этого "Исламского государства", по крайней мере, попустительствовали, еще в двухтысячные годы. Они не препятствовали вооружению ИГ, получению финансовых потоков. Поэтому они являются если не прямыми, то косвенными союзниками ИГ. Сегодня ИГ противостоит России, САР и Ирану как союзник Соединенных Штатов", — сказал генерал-полковник.

По его мнению, позиция президента США Дональда Трампа продолжает прежнюю военно-политическую линию страны по отношению к Сирии и другим государствам Ближневосточного региона.

"То он говорил о невмешательстве, затем он опять поставил центральному разведывательному управлению и Пентагону задачу восстановления американского контроля над всем Ближним Востоком, потом заговорил о необходимости свержения президента САР Башара Асада. Надо исходить из того, что ничего доброго американцы ни для нас, ни для сирийцев и в целом для населения этого региона делать не будут", — полагает президент Академии геополитических проблем.

"Никакой реальной борьбы с терроризмом США не ведут", — заключил Ивашов.

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