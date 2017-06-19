Источник: древние развалины Сергиополиса под Раккой освободили от ИГ*

ДАМАСК, 19 июл — РИА Новости. Правительственные войска Сирии вернули контроль над историческим комплексом древнего Сергиополиса (Расафа — араб.) в 30 километрах к югу от города Ракка, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия после боев с ИГ* освободила историческую Расафу на юге провинции Ракка", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, наступательная операция сухопутных войск поддерживалась с воздуха самолетами ВКС РФ и ВВС Сирии.

Сирийский Сергиополис, расположенный в 160 километрах от Пальмиры, имеет большую историческую ценность. В древнем городе до сих пор частично сохранились стены храмов и дворцов, а также несколько улиц города.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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