Сирийские ВС могут ответить ударами ПВО на атаки коалиции, заявил Джабаров

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Если атаки США на сирийские ВС продолжатся, последуют ответные удары сирийских ПВО, в том числе С-300, по американским самолётам в Сирии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее штаб возглавляемой США международной коалиции подтвердил, что американский военный самолет сбил сирийский Су-22 к югу от города Табки.

"Рано или поздно последует ответный удар сирийских ПВО, у них в распоряжении есть С-300", — сказал Джабаров РИА Новости.

Он напомнил, что инцидент стал не первым за последние дни, ранее уже были налеты и обстрелы американскими ВС частей сирийской армии. По словам Джабарова, нынешний механизм взаимодействия сирийских ВС, российских ВКС и сил коалиции в Сирии является "абсолютно непроработанным".

"Надо как можно скорее военным собираться за столом переговоров и вырабатывать новый, действенный механизм упреждений подобных инцидентов", — заключил сенатор.

Штаб коалиции ранее заявил, что сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации.

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