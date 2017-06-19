Эксперт расценил удар США по сирийскому Су-22 как акт агрессии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сбив сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, США совершили очередной акт агрессии, никак не связанный с борьбой с терроризмом, считает президент Академии геополитических проблем (Россия), доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее штаб возглавляемой США международной коалиции подтвердил, что американский истребитель F/A-18E Super Hornet сбил сирийский Су-22, сбросивший бомбы на силы сирийской оппозиции SDF.

"Это акт агрессии в чистом виде. На территории суверенного государства, каковым является Сирия, США сбивают самолет, принадлежащий этому государству", — сказал Сивков РИА Новости в понедельник.

По его словам, подобные действия никак не соотносится с борьбой с терроризмом и "лишний раз подтверждают тот тезис, о котором говорили многие эксперты, — для США террористические организации – это инструмент реализации их геополитики".

"Поэтому они не ставят перед собой задачу уничтожения террористических организаций. Они стараются их сохранить. Их задача состоит в том, чтобы установить контроль над террористическими организациями. Вот в чем суть их борьбы, то есть выбить командиров полевых, отдельных боевиков, которые не желают подчиняться, выполнять волю США и поставить своих, и поместить эти террористические организации на боевые действия в интересах США", — считает эксперт.

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