Эксперт расценил удар США по сирийскому Су-22 как акт агрессии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сбив сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, США совершили очередной акт агрессии, никак не связанный с борьбой с терроризмом, считает президент Академии геополитических проблем (Россия), доктор военных наук Константин Сивков.
"Это акт агрессии в чистом виде. На территории суверенного государства, каковым является Сирия, США сбивают самолет, принадлежащий этому государству", — сказал Сивков РИА Новости в понедельник.
По его словам, подобные действия никак не соотносится с борьбой с терроризмом и "лишний раз подтверждают тот тезис, о котором говорили многие эксперты, — для США террористические организации – это инструмент реализации их геополитики".
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