Косачев: США и коалиция могут продолжить провокации против сирийских войск

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что силы США и международной коалиции намеренно сбили самолет ВВС Сирии, подобные провокации возможны и дальше.

Ранее штаб возглавляемой США международной коалиции подтвердил, что американский военный самолет сбил сирийский самолет Су-22 к югу от города Табки.

"Это было сделано намеренно, это попытка продемонстрировать, "кто в доме хозяин", — сказал парламентарий в эфире радиостанции "Вести FМ".

По его словам, у представителей западной коалиции вызывает раздражение тот факт, что за год их операции в Сирии нет конкретных результатов, а ИГИЛ (террористическое движение запрещено в России) только усилило свои позиции. Он отметил, что включение ВКС РФ в противодействие террористам в Сирии "привело к перелому ситуации".

"Их нынешняя линия — перевести стрелки часов на себя, как лидеров по борьбе с террористами, Россию представить как страну, которая хочет сохранить нынешний режим",- отметил сенатор. По его мнению, "все это шито белыми нитками". Он подчеркнул, что удар сил коалиции по самолету сирийских ВВС "все расставил на свои места" — Россия занимается борьбой с террористами, а коалиция решает свои задачи по свержению нынешнего режима Башара Асада.

Косачев полагает, что "подобные провокации возможны и дальше". Он отметил, что "США раз за разом уходят от естественного и неизбежного решения сесть за стол переговоров и определиться, кто относится к террористическим группировкам". По мнению законодателя, попытки смены режима вместо борьбы с террористами продлевают жизнь ИГИЛ и другим террористическим группировкам на территории Сирии.

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