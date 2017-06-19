Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии, Турция - шесть

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — шесть, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы… Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В Минобороны также сообщили, что за сутки специалисты Центра по примирению выдали 3,6 тонны питьевой воды жителям города Алеппо. Также в провинции Эль-Кунейтра местному населению выдали 1,3 тонны продовольственных наборов. Также 64 человека получили медицинскую помощь российских специалистов за сутки.

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* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.