В Сирии лидеры "Ахрар аш-Шам" подписали четыре соглашения о перемирии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За сутки в Сирии подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам", говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 4 заявочных листа с лидерами группировки "Ахрар-аш-Шам", действующими в провинции Алеппо. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 223", — говорится в сообщении.

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