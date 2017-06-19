В Сирии за сутки 88 населенных пунктов присоединились к перемирию

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За сутки в Сирии заключены соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с 88 населенными пунктами, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 88 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий", — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте министерства.

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