Клинцевич назвал атаку США на сирийский Су-22 провокацией в адрес России

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Атака на сирийский самолет Су-22 со стороны США является откровенной агрессией и провокацией, в первую очередь в адрес России, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее штаб возглавляемой США международной коалиции подтвердил, что американский военный самолет сбил сирийский самолет к югу от города Табки. По данным штаба, в 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. "В соответствии и правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet", сообщал штаб.

"Понятно, что о никакой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют прежде всего Россию", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По его мнению, США при Дональде Трампе становятся источником "нового уровня опасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире".

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