Клинцевич назвал атаку США на сирийский Су-22 провокацией в адрес России

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Атака на сирийский самолет Су-22 со стороны США является откровенной агрессией и провокацией, в первую очередь в адрес России, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Понятно, что о никакой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют прежде всего Россию", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По его мнению, США при Дональде Трампе становятся источником "нового уровня опасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>