США должны согласовывать свои действия в Сирии с Дамаском, заявил Лавров

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя присутствие США на юге Сирии, заявил, что все шаги необходимо согласовывать с Дамаском.

"Что касается происходящего на земле в Сирийской арабской республике, безусловно, мы исходим из того, что необходимо в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, как это предусмотрено в резолюции СБ 2254 и в других документах ООН", — сказал министр, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информацию о том, что накануне США взяли под контроль пограничный пункт на юге Сирии.

"Поэтому любые действия на земле, а там много участников, в том числе участников, которые осуществляют военные действия, должны согласовываться с Дамском", — добавил Лавров.

"Именно так поступаем мы вместе с Турцией и с Ираном, когда мы продвигаем астанинский процесс (переговоры по Сирии в Астане — ред.), — все свои инициативы, предложения мы согласовываем с позицией сирийского правительства", — сказал министр.

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