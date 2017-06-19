Инцидент над Раккой: возглавляемая США коалиция сбила самолет сирийских ВВС

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, в минувшее воскресенье, 18 июня, сбила самолет сирийских военно-воздушных сил. Инцидент, согласно сообщению министерства обороны Сирийской Арабской Республики, произошёл в районе Ракки. Официальный Дамаск отмечает, что их борт участвовал в операции против запрещенной в России террористической операции "Исламское государство"*, которую проводили в регионе силы ополчения и правительственная армия.

"Наш самолет сбили в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации)", — гласит заявление военного ведомства.

"Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время, как наша армия и союзники делают большие успехи", — отметили в министерстве обороны.

Оправдания международной коалиции

Штаб возглавляемой США международной коалиции 18 июня подтвердил, что американский истребитель сбил самолет сирийских военно-воздушных сил. Как утверждается, сирийский Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции.

"В 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии с правилами самообороны, он был немедленно сбит американскими истребителем F/A-18E Super Hornet", — говорится в заявлении от имени штаба международной коалиции.

Сфокусироваться на борьбе с "Исламским государством"

Штаб международной коалиции во главе с США после воскресного инцидента с сирийским истребителем-бомбардировщиком Су-22 призвал все заинтересованные силы "сфокусироваться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*".

"Присутствие сил коалиции нацелено на (устранение) неминуемой угрозы ИГ* в Сирии, которую эта группировка представляет для всего мира", — говорится в сообщении штаба.

Там пообещали "быть нетерпимыми к враждебным намерениям и действиям" со стороны сирийских властей по отношению к коалиции и ее партнеров в Сирии.

Странные помехи

Коалиция во главе с США и "Союз демократических сил" вступают в сговор с главарями террористической группировки "Исламское государство"*, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты в САР, заявил ранее командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил" вступают в сговор с главарями ИГИЛ*, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы", — сказал он.

Командующий российской группировкой войск в САР отметил, что "создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ*, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск".

Россия ждет, что коалиция во главе с США не допустит ударов по Вооруженным силам Сирии и более предметно займется борьбой с террористами, заявил ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Пока мы видим, что действия коалиции только мешают разгрому правительственными войсками группировок ИГИЛ. Ожидаем от наших партнеров по коалиции, что они примут меры по недопущению подобных случаев и более предметно займутся борьбой с террористическими группировками ИГИЛ на территории Сирии", — сказал он.

"Терроризм под эгидой государства"

Действия США в Сирии являются "терроризмом под эгидой государства" и препятствуют шагам сирийского правительства по сохранению территориальной целостности страны, говорится в обнародованном в воскресенье комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)

Коалиция под руководством США действует в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт и идет борьба с запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство", без согласия законного правительства страны.

"Из-за террористических действий под эгидой (государства) США на пути сирийского правительства по сохранению территориальной целостности страны лежит камень преткновения, а ракеты и бомбы янки убивают невинных жителей в разных частях света", — говорится в сообщении государственного агентства КНДР.

По мнению ЦТАК, именно США, которые являются "ключевым элементом международного терроризма", "разрушают мир и безопасность в мире".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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