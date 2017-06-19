Инцидент над Раккой: возглавляемая США коалиция сбила самолет сирийских ВВС

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, в минувшее воскресенье, 18 июня, сбила самолет сирийских военно-воздушных сил. Инцидент, согласно сообщению министерства обороны Сирийской Арабской Республики, произошёл в районе Ракки. Официальный Дамаск отмечает, что их борт участвовал в операции против запрещенной в России террористической операции "Исламское государство"*, которую проводили в регионе силы ополчения и правительственная армия.
"Наш самолет сбили в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации)", — гласит заявление военного ведомства.
"Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время, как наша армия и союзники делают большие успехи", — отметили в министерстве обороны.
Оправдания международной коалиции
"В 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии с правилами самообороны, он был немедленно сбит американскими истребителем F/A-18E Super Hornet", — говорится в заявлении от имени штаба международной коалиции.
Сфокусироваться на борьбе с "Исламским государством"
"Присутствие сил коалиции нацелено на (устранение) неминуемой угрозы ИГ* в Сирии, которую эта группировка представляет для всего мира", — говорится в сообщении штаба.
Там пообещали "быть нетерпимыми к враждебным намерениям и действиям" со стороны сирийских властей по отношению к коалиции и ее партнеров в Сирии.
Странные помехи
"Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил" вступают в сговор с главарями ИГИЛ*, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы", — сказал он.
Командующий российской группировкой войск в САР отметил, что "создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ*, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск".
"Пока мы видим, что действия коалиции только мешают разгрому правительственными войсками группировок ИГИЛ. Ожидаем от наших партнеров по коалиции, что они примут меры по недопущению подобных случаев и более предметно займутся борьбой с террористическими группировками ИГИЛ на территории Сирии", — сказал он.
"Терроризм под эгидой государства"
Коалиция под руководством США действует в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт и идет борьба с запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство", без согласия законного правительства страны.
"Из-за террористических действий под эгидой (государства) США на пути сирийского правительства по сохранению территориальной целостности страны лежит камень преткновения, а ракеты и бомбы янки убивают невинных жителей в разных частях света", — говорится в сообщении государственного агентства КНДР.
По мнению ЦТАК, именно США, которые являются "ключевым элементом международного терроризма", "разрушают мир и безопасность в мире".
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>