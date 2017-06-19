МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что, сбив сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, Соединенные Штаты Америки осуществили новый акт войны против Сирии.

"Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны против Сирии. Какая "оборона"? Ракка — сирийский город, не американский", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее штаб возглавляемой США международной коалиции подтвердил, что американский военный самолет сбил сирийский самолет к югу от города Табки. По данным штаба, в 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. "В соответствии и правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet", — сообщал штаб.

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