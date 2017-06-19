В коалиции во главе с США призвали всех сфокусироваться на борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Штаб возглавляемой США международной коалиции, самолет которой в воскресенье сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, призвал в воскресенье все заинтересованные силы "сфокусироваться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*".

"Присутствие сил коалиции нацелено на (устранение) неминуемой угрозы ИГ* в Сирии, которую эта группировка представляет для всего мира", — говорится в сообщении штаба в связи с атакой правительственных войска на оппозицию в районе города Джадин.

Там пообещали "быть нетерпимыми к враждебным намерениям и действиям" со сирийских властей по отношению к коалиции и ее партнеров в Сирии.

Штаб призвал "все стороны сфокусировать усилия на уничтожении группировки ИГ*, которая является общим врагом и представляет собой огромную угрозу региону и миру и стабильности во всем мире".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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