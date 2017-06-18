Коалиция заявила, что связалась с российскими военными после атаки в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. После атаки сирийских войск коалиция во главе с США связалась с представителями РФ для деэскалации обстановки, сообщил в воскресенье штаб коалиции.

"Сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки", — говорится в сообщении.

"Самолет коалиции продемонстрировал силу и остановил первоначальное наступление", — отметили в штабе.

В коалции отметили, что "18 июня примерно в 16.30 по местному времени сирийские правительственные войска атаковали силы сирийской оппозиции SDF в городе Джадин к югу от Табки". Как указывается в заявлении, в результате представители SDF получили ранения, а отряды оппозиции вынуждены были покинуть город.

Там также подчеркнули, что "коалиция, задачей которой является уничтожение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке и Сирии, не стремится воевать с сирийским режимом, российскими (военными) или с силами, которые сотрудничают с режимом, однако она не будет колебаться ради защиты сил коалиции или партнеров от любой угрозы".

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