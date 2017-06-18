Германия сообщила, когда "Торнадо" начнут полеты в Сирии

БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полеты немецких самолетов "Торнадо" в Сирии после перевода с турецкой базы "Инджирлик" в Иорданию возобновятся в октябре, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью BILD am SONNTAG.

"До конца июня мы остаемся в плане полетов антиигиловской коалиции. Потом мы скорейшим образом переведем заправочные самолеты в Иорданию. Через пару дней они будут снова участвовать в миссии, примерно во второй половине июля. Перевод "Торнадо" и комплекса разведтехники для авиафотосьемки более сложный, он продлится два месяца, с августа по сентябрь. По плану, в октябре разведывательные "Торнадо" снова возобновят полеты", — сказала министр.

По ее словам, точные даты перевода пока не определены, основные условия — "чтобы фаза переезда, в которую мы не сможем выполнять полеты, была по возможности короткой, и безопасность собственных частей".

В операции коалиции во главе с США против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку при помощи шести самолетов-разведчиков "Торнадо", которые дислоцированы на базе альянса в Турции. Tornado совершают разведывательные миссии в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

США с 2015 года проводят в Сирии операцию против ИГ без разрешения властей страны. Официальный Дамаск считает подобные действия нарушением своего суверенитета.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>