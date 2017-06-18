В пригороде Дамаска обстреляли гуманитарный конвой, есть пострадавший

ДАМАСК, 18 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудник сирийского Красного Полумесяца ранен в результате обстрела гуманитарного конвоя в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного комитета Красного Креста в Дамаске (МККК).

"Конвой подвергся обстрелу около семи часов вечера, когда приблизился к городу. Сотрудник сирийского Красного Полумесяца получил серьезные ранения. МККК напоминает всем (конфликтующим) сторонам в Сирии об обязательствах по защите и уважению гуманитарных миссий", — рассказали в пресс-службе.

Представительство МККК в Дамаске решительно осудило нападение на колонну с гуманитарной помощью в пригороде Дамаска.

"Конвой из 37 грузовиков МККК, Красного Полумесяца и ООН должны были доставить еду и медикаменты и предметы первой необходимости для 11 тысяч человек в восточной Харасте", — отметили в МККК.

Жители восточной Харасты не могут получить гуманитарную помощь на протяжении восьми месяцев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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