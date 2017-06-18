Российские военные провели семь гуманитарных акций в Сирии за сутки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки провели семь гуманитарных акций в Сирии, помощь получили почти тысяча местных жителей, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено семь гуманитарных акций, из них: 6 акций проведено в городе Алеппо, местному населению доставлено 1,5 т продуктов питания; в населенный пункт Эль-Сарсания провинции Латакия доставлено 1,3 т продовольственных наборов", — говорится в документе, который размещен на сайте российского оборонного ведомства в воскресенье.

Отмечается, что общий вес переданного гуманитарного груза составил 2,8 тонны, помощь получили 870 человек. Также в ходе гуманитарных акций за сутки российские военные медики оказали помощь 127 местным жителям.

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