Спецпосланник Китая по Сирии отметил важность создания зон деэскалации

ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Создание зон деэскалации стало важным шагом в урегулировании сирийского кризиса, заявил в субботу в Дамаске спецпосланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.

"Задействованные стороны по итогам последнего раунда переговоров в Сирии достигли консенсуса о создании зон деэскалации, что стало важным шаг на пути к урегулированию сирийского кризиса", — цитирует Се Сяояня агентство Синьхуа.

Спецпосланник, который в настоящее время находится в Дамаске, также заявил, что власти Китая поддерживают тесный контакт с правительством Сирии, оппозицией, региональными странами и другими странами, которые прямо или косвенно вовлечены в сирийский конфликт.

Китайский дипломат также подчеркнул, что разные фракции в Сирии, региональные страны и международное сообщество должны быть едины в борьбе с терроризмом без применения двойных стандартов.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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