ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США приветствуют объявление перемирия на юго-востоке Сирии, заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Ранее агентство SANA сообщило, что сирийская армия заявила о приостановке на 48 часов действий против боевиков в городе Дераа на юге страны с целью поддержки усилий по перемирию.

"Мы понимаем, что 48-часовое перемирие на юго-западе Сирии вступило в силу в полдень по местному времени. Мы приветствуем любую инициативу по снижению напряженности и насилия на юге Сирии и призываем сирийский режим выполнять собственные обязательства, которые он взял на себя во время этого перемирия", — заявила Науэрт.

Она повторила американскую позицию о том, что США будут судить о данном перемирии "по результатам, а не по словам". По ее словам, сирийская "оппозиция должна схожим образом прекратить атаки, чтобы дать возможность для продления перемирия, а также, чтобы гуманитарная помощь были доставлена тем, кто в ней нуждается".

Наряду с этим представитель госдепартамента подчеркнула, что "что США продолжат поддержку конструктивных усилий по снижению насилия в Сирии и обеспечении того, чтобы гуманитарная помощь поступала нуждающимся во время проведения операций против террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".