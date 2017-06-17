Российские военные предотвратили прорыв боевиков в Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минобороны России сообщило о предотвращении прорыва боевиками террористической группировки "Исламское государство"* рубежей обороны осажденного гарнизона в городе Дейр-эз-Зор.

Как пояснили в военном ведомстве, в начале июня российские военные при помощи беспилотников установили, что боевики ведут подготовку к прорыву оборонительных рубежей сирийского гарнизона.

ВКС 6 и 8 июня нанесли упреждающие авиационные удары по позициям террористов. В результате были ликвидированы полевые командиры группировки Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри.

Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов, добавили в оборонном ведомстве.

Террористы ИГ* держат Дейр-эз-Зор в осаде более трех лет. Помимо гарнизона правительственных сил, в городе остаются и мирные жители. Единственный путь снабжения — по воздуху. Российские ВКС оказывают поддержку сирийским войскам, которые пытаются снять блокаду, а также оказывают населению гуманитарную помощь.

* Террористическая организация, Запрещенная в России.