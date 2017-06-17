Сирийская армия остановила боевые действия в городе Дераа на 48 часов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сирийская армия заявила о приостановке на 48 часов действий против боевиков в городе Дераа на юге страны с целью поддержки усилий по перемирию, сообщило национальное агентство SANA.

"Прекращаются боевые действия с 12.00 субботы (совпадает с мск)… в городе Дераа на срок 48 часов для поддержки усилий по национальному примирению", — приводит агентство заявление командования армии.

Государственное агентство отметило, что правительство Сирии продолжает укреплять процесс местных перемирий в разных районах страны одновременно с действиями для искоренения терроризма.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>