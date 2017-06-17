Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 8 нарушений режима прекращения огня, Турция — 7, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 4, Латакия – 3 и Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 7 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 1, Деръа – 4, Идлиб – 1 и Латакия – 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства в субботу.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным ведомства, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1626. Также без изменений остается число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, оно равно — 219.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>