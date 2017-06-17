Бельгия продлила участие ВВС в коалиции США в Ираке и Сирии

БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Правительство Бельгии продлило с 1 июля по 31 декабря участие ВВС королевства в антитеррористической коалиции под эгидой США в Ираке и Сирии, сообщило агентство Belga.

При этом количество истребителей-бомбардировщиков F-16, задействованных в военно-воздушных операциях против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, будет сокращено с шести до четырех. Все они в настоящее время базируются в Иордании.

Бельгийские ВВС присоединились к антитеррористической коалиции в июле 2016 года, продление их участия обойдется бюджету в 17 миллионов евро.

Согласно первоначальным планам, в конце июня этого года бельгийских военных летчиков в составе коалиции должны были сменить пилоты ВВС Нидерландов, но Амстердам заявил, что, исходя из бюджетных и кадровых проблем, это сможет быть осуществлено не ранее 1 января 2018 года.

*Террористическая организация, запрещена в России

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