СМИ: в Белом доме настаивают на расширении военных действий в Сирии

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Два высокопоставленных представителя Белого дома настаивают на расширении военных действий в Сирии, но глава Пентагона выступает против, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник и советник СНБ по Ближнему Востоку Дерек Харви хотят, чтобы США перешли в наступление на юге Сирии. Сообщается, что министр обороны США Джеймс Мэттис несколько раз отклонял их предложение.

Мэттис, некоторые сотрудники белого дома и представители военного командования выступают против, так как считают, что этот "рискованный шаг" может вовлечь США в "опасную конфронтацию с Ираном", сообщает издание, а за этим столкновением может последовать ответный удар по размещенным в Ираке и Сирии американским военным.

Мэттис, глава объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд и представитель президента США в коалиции против радикальной группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк выступают за то, чтобы сфокусироваться на вытеснение боевиков ИГ из их опорных пунктов, в том числе Ракки, пишет Foreign Policy.

Ранее сообщалось, что военные США передислоцировали из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивных системы залпового огня (HIMARS). Также коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые "подошли слишком близко и представляли угрозу для союзных коалиции сил".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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