Трамп проинформирован о возможном уничтожении главаря ИГ* российскими ВКС

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп проинформирован о возможной ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра Аль-Багдади, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Руководство в Белом доме и президент проинформированы об этих сообщениях", — сказал представитель администрации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.