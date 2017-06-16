ООН не располагает сведениями о ликвидации главаря ИГ* аль-Багдади

ООН, 16 июн — РИА Новости. ООН не может подтвердить сообщения о ликвидации главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"У нас нет независимого подтверждения. Мы не вовлечены в военные операции. Я не располагаю другой информации кроме той, что мы прочитали в СМИ", — заявил он в пятницу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

* Террористическая организация, запрещенная в России.